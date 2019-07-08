Очень вовремя: эти хозяева котов явно знают, как уловить смешной момент

У вас есть кошка? Тогда у вас наверняка есть интересные фотографии вашего пушистого питомца, сделанные в самый подходящий момент. Ну, а если таких фотографий нет, стоит набраться терпения и понаблюдать за любимым Мурзиком – рано или поздно он выкинет что-нибудь этакое, что вы (если повезет, конечно) сможете запечатлеть в анналах семейной истории.