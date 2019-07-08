Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Очень вовремя: эти хозяева котов явно знают, как уловить смешной момент
1 / 26

Очень вовремя: эти хозяева котов явно знают, как уловить смешной момент

У вас есть кошка? Тогда у вас наверняка есть интересные фотографии вашего пушистого питомца, сделанные в самый подходящий момент. Ну, а если таких фотографий нет, стоит набраться терпения и понаблюдать за любимым Мурзиком – рано или поздно он выкинет что-нибудь этакое, что вы (если повезет, конечно) сможете запечатлеть в анналах семейной истории.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Прикол, Хохот.
04:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь