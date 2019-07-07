Главное успеть: уморительные картинки, сделанные в нужный момент Умение оказаться в нужное время и в нужном месте - пожалуй, один из самых полезных навыков в жизни. Особо ценен он среди фотографов, которые благодаря удачному стечению обстоятельств получают поистине шедевральные фотографии, которые нарочно не повторить!