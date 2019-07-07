Ох, уж эта мода: модники, которые сломают вашу психику

21 век - это век высокой моды, которая захватила все современное общество. Каждый старается выделиться из толпы, надев необычную и весьма приметную одежду. Желание не быть "серой мышкой" - новый тренд столетия, что уж поделать?..