Головоломка дня: попробуйте найти кота на этих снимках У нью-йоркской писательницы Грейс Спелман есть любимая кошка по кличке Пьероги. А у той - стандартное кошачье хобби, прятаться по укромным местам и наблюдать оттуда за хозяйкой. Недавно они переехали в новую квартиру и обе активно там осваиваются. Грейс заметила, что Пьероги стала искуснее прежнего играть в прятки.