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Понедельник, 08.07.2019
Головоломка дня: попробуйте найти кота на этих снимках
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Головоломка дня: попробуйте найти кота на этих снимках

У нью-йоркской писательницы Грейс Спелман есть любимая кошка по кличке Пьероги. А у той - стандартное кошачье хобби, прятаться по укромным местам и наблюдать оттуда за хозяйкой. Недавно они переехали в новую квартиру и обе активно там осваиваются. Грейс заметила, что Пьероги стала искуснее прежнего играть в прятки.
golovolomka.temaretik.com
Фото: golovolomka.temaretik.com
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Кот, Животные, Коты, Смех, Радость, Головоломка, Питомцы, Домашние любимцы, Прикол, Прятки.
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