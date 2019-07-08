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Остановись и улыбнись: забавные стоп-кадры
Фотосъемка - это всегда творческий процесс, к которому многие готовятся заранее, настраивая фотоаппаратуру, ища наилучший ракурс и тому подобное. Но иногда достаточно какого-то секундного момента, чтобы запечатлеть очень неожиданный кадр, который к тому же нередко бывает необычным и забавным. В этой коллекции вы увидите именно такие фотографии!
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