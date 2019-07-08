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Понедельник, 08.07.2019
Мама ама криминал: уморительные животные-бандиты
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Мама ама криминал: уморительные животные-бандиты

Пока их хозяев нет дома или они находятся в другой комнате, некоторые домашние животные проявляют явно криминальные наклонности. И разнообразию их преступной домашней деятельности не видно края: от разорванных в клочья документов до бандитского нападения на бутерброды, эти существа пойдут на все!
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
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