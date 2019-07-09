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Они не привыкли думать дважды: люди и их глупые поступки
Случается так, что люди совершают глупые и необдуманные поступки. О некоторых из них потом приходится жалеть, а другие просто веселят. В любом случае, лучше не повторять увиденное в этой подборке, чтобы не подвергать себя опасности и не оказаться в глупой ситуации.
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