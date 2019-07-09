Нашли свой райский уголок: забавные животные, которые знают свое место Есть у кошек такая черта — суметь с комфортом заснуть где-угодно. Впрочем, не только у кошек, но и у многих других домашних питомцев. Только у самого человека нет и остается ему завидовать тому, что могут братья наши меньшие. Смотрите сами!