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Вторник, 09.07.2019
Нашли свой райский уголок: забавные животные, которые знают свое место
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Нашли свой райский уголок: забавные животные, которые знают свое место

Есть у кошек такая черта — суметь с комфортом заснуть где-угодно. Впрочем, не только у кошек, но и у многих других домашних питомцев. Только у самого человека нет и остается ему завидовать тому, что могут братья наши меньшие. Смотрите сами!
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Хохот.
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