Самый "лучший" день сегодня явно не у этих людей

Дни, когда с утра всё пошло не так, как хотелось бы, случаются, пожалуй, у всех. Но достаточно увидеть фотографии, собранные в нашем обзоре, чтобы понять, что такое настоящее невезение.