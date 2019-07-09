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Что здесь происходит: фотографии, вызывающие много вопросов
А теперь предлагаем в очередной раз окунуться в мир абсурда и неадекватности и взглянуть на фотографии, вызывающие много вопросов. Тренажёрный зал и мужчина вверх ногами, кошачья дискотека, концерт для одного, нож вместо указки, оркестр в бассейне, интервью у птиц… Взгляните на всё это!
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