Что здесь происходит: фотографии, вызывающие много вопросов

А теперь предлагаем в очередной раз окунуться в мир абсурда и неадекватности и взглянуть на фотографии, вызывающие много вопросов. Тренажёрный зал и мужчина вверх ногами, кошачья дискотека, концерт для одного, нож вместо указки, оркестр в бассейне, интервью у птиц… Взгляните на всё это!