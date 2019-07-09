Новый флешмоб взрывает Сеть: забавные "бегающие глаза"

Такие штучки можно купить в любом магазине для рукоделия, и стоят они недорого, но зато с их помощью можно практически всё превратить в симпатичные рожицы, которые поднимут настроение вам и всем окружающим!