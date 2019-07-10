И смешно, и плакать хочеться: комиксы о том, почему двойные стандарты бесят

Думаю, многие оказывались в таких ситуациях или видели такие, когда одни и те же действия мужчины и женщины оценивались по-разному. И эти комиксы как раз и показывают такое поведение со стороны, что выглядит совсем неприятно.