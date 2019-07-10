Незабываемые моменты общажной жизни, которые запомнятся навсегда Тот, кто не жил в общаге, тот жизни не знает! Это утверждение, действительно, похоже на правду, ведь, в общежитии столько всего происходит, что находясь там, переосмысливаешь свою жизнь, набираешься новых навыков и учишься выживать в самых экстремальных условиях!