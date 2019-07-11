Немка сняла забавные пародии на постановочные фото в сети Джеральдин Уэст — блогерша из Германии, которая придумала прикольные пародии на селфи девушек в соцсетях. Она показывает, как люди реально делают пробежки, загорают на пляже, выгуливают собаку или спят.