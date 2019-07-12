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Пятница, 12.07.2019
Вера в себя и свои силы не имеет границ: доказано
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Вера в себя и свои силы не имеет границ: доказано

Успеха в жизни добиваются те, кто готов идти до победного конца и не отступает ни перед какими преградами. Успех кроется в силе физической и духовной, в стремлении к самосовершенствованию и истинной воле к победе.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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