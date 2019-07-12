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Лучший парень на деревне: забавные приколы от народа
Деревня - это особый, отличающийся от города мир. В глубинках нашей необъятной родины живут совсем другие люди, колоритные персонажи со своими жизненными ценностями, культурой и особым неповторимым стилем.
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