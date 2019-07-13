Милый далматин по имени Чарли: глазки как сердечки Далматин Чарли - реально существующая собачья версия смайлика с сердечками вместо глаз. С самого детства он привлекает к себе внимание двумя сердцевидными пятнышками возле глаз, и в эту очаровательную мордашку невозможно не влюбиться!