Смех до слез: прикольные снимки, сделанные в нужное время

Что самое главное для фотографа? Хороший фотоаппарат, умение правильно настроить фокус, диафрагму, выстроить свет и прочие премудрости?.. А вот и нет! Главное - оказаться в нужном месте и в нужное время! Только так рождаются настоящие фото-шедевры!