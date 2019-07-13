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Смех до слез: прикольные снимки, сделанные в нужное время
Что самое главное для фотографа? Хороший фотоаппарат, умение правильно настроить фокус, диафрагму, выстроить свет и прочие премудрости?.. А вот и нет! Главное - оказаться в нужном месте и в нужное время! Только так рождаются настоящие фото-шедевры!
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