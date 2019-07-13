Не все поймут: странные и забавные зарисовки карандашом

Многие из нас рисовали в школах и вузах корявые рисунки-карикатуры, а некоторые продолжают это делать и сейчас. Пусть пользователь Pikabu под ником seltikbravo утверждает, что не умеет рисовать, но его коллекция карандашных шуток-рисунков просто крышесносная, а юмор такой тонкий, что иногда приходится подумать.