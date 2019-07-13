Присмотритесь: уморительные фото, на которые стоит взглянуть дважды Можно сделать тысячу фотографий и не получить ни одного, по-настоящему, стоящего кадра… А можно в нужный момент нажать на затвор фотоаппарата и увидеть на своем экране что-то реально завораживающее. Такое случается далеко не каждый день и далеко не с каждым любителем "фото-охоты".