Прикольные картинки, которые никого не оставят равнодушным Свежая порция позитива в прикольных картинках и различных фото-приколов. Сегодня в выпуске: что общего между ведьмой, офисом и отпуском; агрессивная Красная Шапочка; лучший тренер по плаванию; когда врал про пушистую кость; классный ежик у окошка и другие приколы.