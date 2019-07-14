Веселые картинки, которые заставят вас хохотать или как минимум добро улыбнуться

Традиционная подборка прикольных картинок и смешных фотографий. В этом выпуске: об игре твистер с юмором; самая большая ложь от девушки; рабочее место любителя кошек; мои отношения с едой днем и ночью; доктора в больнице и на ТВ; что такое стресс; как зевают котики и множество других приколов.