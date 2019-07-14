"Как такое могло прийти в голову?": "креативные" объявления и вывески

Над отечественными (и не только) объявлениями можно смеяться вечно. Доморощенные маркетологи проявляют чудеса креатива и реализуют его через вывески. И возникает только один вопрос: как такое могло прийти в голову?