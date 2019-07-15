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Понедельник, 15.07.2019
"Мне гамбургер и картошку фри": снимки самых голодных и нетерпеливых клиентов
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"Мне гамбургер и картошку фри": снимки самых голодных и нетерпеливых клиентов

Закусочная Einstein Bros. Bagels стоит на оживленном шоссе во Флориде и предлагает автомобилистам, не выходя из машины, приобрести бейгл - подобие бублика с сытной начинкой из ветчины, сыра или иных аппетитных ингредиентов. С недавних пор в закусочной предлагают специалитет - бейглы с ароматом говядины для собак и кошек, сопровождающих хозяев в поездках. Теперь продавщица Наташа Джонс собирает фотоснимки самых голодных и нетерпеливых клиентов.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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