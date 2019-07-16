Как я фотографирую своего парня VS как он фотографирует меня: забавные снимки

Всемирный заговор всех парней Земли раскрыт! И вывели их на чистую воду свои собственные вторые половинки, которые поделились со всем миром доказательствами их преступлений. Снимки из серии «Как я фотографирую своего парня VS как он фотографирует меня» оказались главной уликой в деле о неудачных портретах, и вина подозреваемых тут ясна как как никогда!