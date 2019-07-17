"Случайный Ренессанс": спонтанные снимки, получившиеся в стиле эпохи Возрождения Иногда совершенно случайно нажимаешь на кнопку своей фотокамеры и неожиданно получаешь нечто, похожее на картины знаменитых итальянских художников эпохи Возрождения. Пользователи Reddit даже создали отдельный форум "Случайный Ренессанс" (Accidental Renaissance) для тех, у кого получились подобные фотографии.