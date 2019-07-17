Позитивные язычки: забавные пески, которые заставят Вас улыбнуться Вы обращали внимание на то, какие смешные у собак языки? Если нет, то после просмотра этой коллекции фотографий наверняка станете к ним присматриваться! Взгляните, как они их странно и смешно высовывают, выставляют, выкручивают и еще что только не делают!