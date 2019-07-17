Остановись мгновенье: снимки, время на которых замерло в буквальном смысле

Удачно подловить момент - дело не из легких. Как не старайся, а намеренно все равно ничего не выйдет. Тут помогает только случай. На этих 16 эффектных фотографиях время замерло в буквальном смысле, а кадр удался на славу.