Чистый позитив для твоего хорошего настроения А вот и свежая подборка фото-приколов и прикольных картинок. Чистый позитив для твоего хорошего настроения! Сегодня в выпуске: мечта любой медсестры; кот-преступник; кафе, возле которого погибают лингвисты; прикол про FaceApp; что бывает с теми, кто ругается на Чака Норриса; клевый свин; пес, которого забирают из приюта; много смешных котиков и другие приколы.