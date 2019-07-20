Неудобненько вышло: забавные животные, которые попали в неловкие ситуации Никто не застрахован от неловких ситуаций или фиаско. И это касается не только людей, но и животных. В сегодняшней юмористической подборке представлены 18 животных, которые совершенно неожиданно оказались в весьма неловких ситуациях.