"За секунду до…": забавные случайные кадры Для многих поймать хороший кадр – это настоящая удача. Но вот для тех, кто попадает в этот самый кадр, все оказывается не так радужно. В сегодняшнем обзоре собрано зубодробительные снимки из серии: "За секунду до…"