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"Учителя от Бога": глядя на эти фото, другого и не скажешь
Учитель - это ответственная и важная профессия. Именно они по большой степени воспитывают наших детей. Очень важно, чтобы в школе были веселые и неординарные специалисты, которые смогут развивать школьников по своему особенному стилю. Представляем вашему внимаю учителей от Бога!
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