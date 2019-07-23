"Учителя от Бога": глядя на эти фото, другого и не скажешь

Учитель - это ответственная и важная профессия. Именно они по большой степени воспитывают наших детей. Очень важно, чтобы в школе были веселые и неординарные специалисты, которые смогут развивать школьников по своему особенному стилю. Представляем вашему внимаю учителей от Бога!