Метро - место встречи очень неординарных людей: забавные фотодоказательства Кто бывал в метро, тот в цирке не смеется! В общественном транспорте, как правило, встречаются обычные люди, которые спешат на работу или по своим делам… но иногда можно встретить и очень колоритных, а точнее, безумных персонажей.