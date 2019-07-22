Забавные приколы из серии "Что здесь происходит?"

Ящик пива на ленте получения багажа, автомобиль с целой крышей антенн, велотренажер на парковке, монах на каблуках… У вас создалось ощущение, что мы бредим? Нет, это то, что вы сейчас увидите на этих странных и необъяснимых фотографиях!