Жуткие и непонятные моменты, с которыми лучше бы не встречаться

Когда смотришь на подобные фото, невольно возникает вопрос: "Что тут вообще происходит?". Что самое интересное, чем больше смотришь на фотографии, тем больше вопросов возникает. Осторожно, некоторые фото могут напугать и озадачить.