"Осторожно, злой пес": креативные таблички от творческих хозяев Как же мы любим народное творчество, ведь оно такое жизненное и, «вкусное» что-ли. Вот например, стандартная табличка «Осторожно, злая собака» — это же так скучно, и ею уже давно никого не напугаешь. То ли дело вот эти креативные таблички. И смешно и страшно.