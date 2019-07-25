Мастера фотошопа рулят: "лучший друг" Кендалл Дженнер

Мало кто из обычных людей может войти в круг общения знаменитости, не говоря уже о дружбе с ней. Но Кирби - не обычный человек. Сопровождая любимую модель буквально на каждом шагу, он стал для нее настоящим другом. Конечно же, в этом ему помог фотошоп, которым он владеет мастерски.