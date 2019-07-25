Смешные "провальные" снимки, где все должно было быть не так

Идеальные и буквально до ниточки вылизанные фотографии — что может быть скучнее? То ли дело снимки, наполненные внезапными персонажами, совершенно непредвиденными деталями и 180-градусными поворотами сюжета — над такими не стыдно и самим похихикать, и другим показать! Что и делают десятки пользователей Интернета, которые хотят разделить веселье от своих провалов с другими людьми.