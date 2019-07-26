Пополнение в семье: "радостные" эмоции старших братьев и сестер Сначала они донимают родителей просьбами о новом члене семьи, потому что им не с кем играть, а когда это радостное событие происходит на самом деле, на ребенка снисходит просветление и осознание своей новой участи. Нет, справедливости ради, большинство детей искренне любят и заботятся о младших братьях и сестрах. Но для некоторых пополнение в семье становится настоящим разочарованием и они не могут скрыть своих эмоций.