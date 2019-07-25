Новая коллекция фото-приколов и прикольных картинок В этой подборке: почему я не смотрю ТВ; когда остаешься дома в 30 лет; славянская готическая архитектура во всей красе; что будет, если разбавить виски не колой, а соком; спойлер из кинотеатра; полный холодильник - все что нужно этим летом; мое фото, когда я жду, чтобы жизнь наладилась; унылый косплей и другие веселые фото.