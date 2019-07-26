Очередная порция веселых картинок и приколов, которые происходят на рабочих местах

Рабочий день в самом разгаре, поэтому мы подготовили для вас очередную порцию веселых картинок и приколов, которые происходят на рабочих местах! Сегодня в выпуске: как остановить работу на полдня, заменив несколько клавиш на клавиатуре; супермоток пленки "антистресс"; недетские развлечения пожарных и многое другое!