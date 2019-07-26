"Кто-то греется на солнышке, а кому-то - снова на роботу": уморительные котики, которые вас рассмешат

Лето — пора каникул и отпусков. И как же хочется провести это время действительно хорошо, а не валяясь на кровати и занимаясь бытовой рутиной. К сожалению, отправиться на отдых удается не всем и не всегда. Но мы нашли фотографии, которые доказывают: в жизни возможно все! И ваша попка однажды будет греться на Мальдивах. Если им удалось, у вас уж точно все получится.