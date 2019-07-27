Забавные картинки для хорошего настроения Вашему вниманию субботняя подборка фото-приколов и картинок на различные темы. В сегодняшнем выпуске: крокодил на дне бассейна; не все собаки понимают команду "гулять" одинаково; букет двухметровых роз; странный памятник толстому голубю; отец месяца приклеил ребенка к стене скотчем; как уединиться в метро; не мой цирк, не моя обезьяна; как обычно много смешных фото кошек и другие веселые картинки.