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Иногда для создания крутого снимка достаточно мгновения
Свежая порция фотографий, которые получились совершенно случайно, но невероятно удачно! Вот доказательство того, что для создания крутого снимка иногда достаточно лишь мгновения!
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