Остановите Землю, я сойду: безумные модники из народа А вот и очередное собрание модников и модниц, которые украшают наши улицы своими стильными образами и неповторимыми "луками". Если вам интересно узнать о новых трендах мировой уличной моды, то предлагаем взглянуть на самые яркие и стильные образы людей, которые любят выглядеть не так, как все!