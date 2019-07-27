С детьми скучно не бывает: фотодоказательства

Вы помните свои прогулки в детстве? Если да, то вам не покажется странным то, что делают эти дети, ведь если углубиться в детство, то все мы были сорвиголовами. Но это не отменяет того факта, что это безумно смешно.