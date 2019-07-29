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Веселые демотиваторы для отличного настроения
Когда сложил в свой рюкзак все необходимое, современные игры на свежем воздухе, что такое настоящая экономия пространства и другие не менее интересные демотиваторы.
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