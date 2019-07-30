Когда день не задался: этим людям не позавидуешь

Свежая порция фейлов и неудач, которые преследуют людей в самые неприятные периоды их жизни! Сегодня вы увидите: яичницу возле конфорки, подошву, которая живет отдельной жизнью, ныряющего в воду быка, разрисованный рабочий стол и монитор, оторвавшаяся от стены подставка вместе с телевизором и многое другое!