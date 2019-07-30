А что если бы они жили в XXI веке: иконы искусства в современном мире

Творческая студия Mikeshake начала продвигать свой сайт, играя иконами истории искусства, весело представляя их в нашем современном мире. В поле зрения попадают как герои известных картин, такие как Мона Лиза, так и сами художники, как Винсент ван Гог.