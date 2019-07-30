И такое бывает: странные и необычные пассажиры в метро

Ах, метро! Это волшебное место, где нормальному места нет! Когда вы спускаетесь в метро, чтобы сесть на свою электричку, будьте готовы к встрече с самыми странными, забавными и неожиданными вещами!